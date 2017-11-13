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В «ЛНР» начнут добывать золото
13.11.2017 07:50
На неподконтрольной территории Луганской области «власти» решили начать добычу драгоценного металла. Об этом заявил «глава» так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий.
Он сообщает, что в этом году не получилось открыть золотую шахту из-за нехватки финансирования. По его словам, попытка начать промышленную разработку золоторудного месторождения будет предпринята в следующем 2018 году.
Место, в котором планируют запустить добычу золота, находится на территории Антрацитового района (село Бобриково). Именно там залегают пригодные для переработки месторождения золотосодержащей руды.
Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, золото, добыча, ЛНР
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