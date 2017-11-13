Журналист: «От властей «ЛНР» звучат противоречивые заявления»

13.11.2017 11:15

Владислав Дейнего, представитель «ЛНР» в переговорной группе Минска, и Игорь Плотницкий, глава «республики», делают совершенно противоречивые заявления о будущем оккупированных территорий.



Как информирует replyua.net, об этом журналист Денис Казанский написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, ранее Дейнего говорил о том, что для «ЛНР» существует только один путь – возвращение в Украину, а буквально на следующий день уже Плотницкий сообщил о том, что «ЛНР» должна идти только в РФ, и другого пути для «республики» не будет. «Заявления, прозвучавшие с разницей в один день. Который год пытаюсь услышать Донбасс, и все время слышу только вот такое. Услышать – это только полдела. Гораздо сложнее – понять ту околесицу, которая оттуда исходит. Завтра еще небось выяснится, что кто-то из этих двоих – предатель и агент хунты», - пишет журналист.



Напомним, что ранее Плотницкий заявил о том, что в следующем году в «ЛНР» начнут добывать золото.