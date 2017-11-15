Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Четверть украинцев может остаться без телевидения

15.11.2017 08:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Четверть украинцев может остаться без телевидения

Еще в 2015 году Кабинет министров принял постановление об отключении аналогового телевидения в Украине и переходе на цифровое вещание. Несколько раз правительство переносило время отключения и в последний раз остановилось на дате 30 июля 2018 года. 

Несколько месяцев специалисты Киевского института социологии исследовали эту проблему, пишет газета «Факты». Выяснилось, что 25 % украинского населения смотрит только аналоговое телевидение. А это чуть более 10 миллионов украинцев или четыре миллиона семей.

И они должны до 30 июля купить цифровые приемники. Для этого их нужно заказать в Китае, завезти в Украину. И сделать так, чтобы население их купило. Но для этого нужна широкая информационная компания. А без нее, по мнению социологов, в стране возможен социальный взрыв.



Автор статьи: Татьяна Тихонова
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, телевидение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх