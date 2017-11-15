Четверть украинцев может остаться без телевидения

15.11.2017 08:50

Еще в 2015 году Кабинет министров принял постановление об отключении аналогового телевидения в Украине и переходе на цифровое вещание. Несколько раз правительство переносило время отключения и в последний раз остановилось на дате 30 июля 2018 года.



Несколько месяцев специалисты Киевского института социологии исследовали эту проблему, пишет газета «Факты». Выяснилось, что 25 % украинского населения смотрит только аналоговое телевидение. А это чуть более 10 миллионов украинцев или четыре миллиона семей.



И они должны до 30 июля купить цифровые приемники. Для этого их нужно заказать в Китае, завезти в Украину. И сделать так, чтобы население их купило. Но для этого нужна широкая информационная компания. А без нее, по мнению социологов, в стране возможен социальный взрыв.





