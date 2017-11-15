«Донбасс» разгромил «Галицких Львов» с рекордным счетом

15.11.2017 07:12

17-й тур Украинской хоккейной лиги

Дата матча: 14.11.2014

Место проведения: Ледовая арена «Альтаир», Дружковка

Единственный домашний матч в ноябре "Донбасс" проводил против "Галицких Львов" из Новояворовска, Львовская область/

Игра началась гораздо комфортнее для дончан – уже на пятой минуте матча быстрый выход из обороны в атаку привел к точному броску Виктора Захарова. 1:0. А спустя еще пять минут счет на табло стал уже 2:0 – Алексей Ворона и Ярослав Свищев вывели на ударную позицию Никиту Новикова, и легионер "Донбасса" уверенно завершил эту атаку.

Окончательно все вопросы о победителе в матче дончане сняли в самом начале второго периода, когда Никита Коваленко, Владислав Луговой и Виктор Захаров меньше чем за две минуты довели счет до разгромного. До конца периода дончане успели забросить еще дважды – Никита Коваленко вслед за Виктором Захаровым оформил дубль, а лучший бомбардир команды Илья Коренчук к результативной передаче добавил гол.



Также успешным для "Донбасса" стал и старт заключительного периода, когда Виктор Захаров уже на третьей минуте оформил хет-трик, обновив рекорд результативности дончан во встречах с новояворовской командой. А спустя всего три минуты хозяева площадки вновь взорвались – на этот раз за полминуты Илья Коренчук и Александр Влад довели преимущество своей команды до двухзначной цифры. А спустя восемь минут защитник дончан стал четвертым игроком "Донбасса", оформившим дубль.

Следующий матч дончане проведут 20 ноября. Соперником подопечных Сергея Витера станут броварские "Волки". Начало матча в 19:30.



"Донбасс" - "Галицкие Львы" - 11:0 (2:0, 5:0, 4:0)



Шайбы: 1:0 Захаров (Савченко), 04:21, 2:0 Новиков (Ворона, Свищев), 09:54, 3:0 Коваленко (Рубан, Мостовой), 24:11, 4:0 Луговой (Коренчук, Захаров), 25:31, 5:0 Захаров (Влад), 25:38, 6:0 Коренчук (Александров - больш.), 29:51, 7:0 Коваленко (Рубан), 38:53, 8:0 Захаров (Костиков, Савченко), 42:28, 9:0 Коренчук (Луговой, Матвиенко), 45:24, 10:0 Влад (Костиков), 45:42, 45:42, 11:0 Влад (Коваленко, Шпак), 53:25.



Донбасс: Дьяченко (Дуве - с 40:00); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Савченко - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Влад; Новиков - Свищев - Ворона, Григорьев (А) - Фирсов; Рубан - Коваленко - Мостовой, Шпак.



Галицкие Львы: Александров (Пеленский - с 25:38 до 45:42); Чобанян - Сирченко - Генералов (А), Толстушко (К) - Ратушный; Чиканцев - Муртищев - Арабов, Черня - Сысак; Кизло - Середа - Абаджян, Порупа (А) - Тонковид; Брага - Панченко.

Источник: http://hcdonbass.com