Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства

В октябре большую надбавку к пенсиям получили те пенсионеры, которые и зарплату в свое время получали большую.



Но очень многие украинцы, отработали десятки лет на должностях, где зарплата всегда была невысокой.



Это санитарки в больницах, киномеханики, няни в детских садах, продавцы, работники, так называемых колхозов и совхозов и много других.



Их пенсии повысили совсем незначительно. Министр соцполитики Андрей Рева считает это несправедливым.



И сегодня правительство разрабатывает новый механизм для увеличения размеров пенсий таким украинцам.

Автор статьи: Татьяна Тихонова