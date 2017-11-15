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Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства

15.11.2017 10:55
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Кабмин вновь готовит изменения пенсионного законодательства

В октябре большую надбавку к пенсиям получили те пенсионеры, которые и зарплату в свое время получали большую.

Но очень многие украинцы, отработали десятки лет на должностях, где зарплата всегда была невысокой.

Это санитарки в больницах, киномеханики, няни в детских садах, продавцы, работники, так называемых колхозов и совхозов и много других. 

 Их пенсии повысили совсем незначительно. Министр соцполитики Андрей Рева считает это несправедливым. 

И сегодня правительство разрабатывает новый механизм для увеличения размеров пенсий таким украинцам.



Автор статьи: Татьяна Тихонова
 


Теги: Донбасс, пенсия, Кабмин
 
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