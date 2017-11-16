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В «ЛНР» исчезновение людей приобретает массовый характер
По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», практически ежедневно фиксируются случаи обращения жителей оккупированной части территории Луганской области к так называемым «правоохранительным органам» оккупантов по поводу пропажи без вести родных и близких.
Так, 13 ноября в «мвд лнр» обратилась жительница города Стаханов, 1959 г.р., сообщившая, что около полудня ушел из дому и не вернулся ее сын, Новак Павел Васильевич, 1981 г.р. Его приметы: на вид 35 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные. Был одет в голубую футболку, синие спортивные штаны, черные туфли.
В этот же день к так называемым «правоохранителям» обратилась жительница Луганска, по словам которой, ее дочь, Алексенко Оксана Александровна, 1984 г.р., с 30 октября не дает о себе знать. Со слов матери, последнее известное местонахождение пропавшей - пос. Успенка, ул. Герцена, 48-А, где она находилась у своей подруги. Приметы: на вид 38 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, вьющиеся. Была одета в серую болоньевую куртку, темно-серые джинсы, кожаные черные сапоги.
Ранее группа «ИС» уже сообщала о том, что в «лнр» настоящая «эпидемия» пропажи мужчин.
Теги: Донбасс, люди, исчезновение, ЛНР
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