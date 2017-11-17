Опомнитесь, за вас все решили: Вакарчук предупредил украинцев о страшной опасности

17.11.2017 08:51

Настоящей информационной диверсии назвал все, что происходит на просторах соцсетей в Украине фронтмен культовой группы “Океан Эльзы” Святослав Вакарчук.

В своем блоге он указал главную, по его мнению, угрозу для общества: люди стали закрывать глаза на реальное положение вещей, ведь видят исключительно то, что хотят видеть. И не более.

“Социальные сети объединили миллиарда человек. Уменьшили расстояния. И это невероятно прекрасно. А еще они… разъединили людей. Развели по разные стороны множества баррикад успешнее любой плакатной пропаганды. И продолжают это делать каждую секунду… Когда мы заходим на свои странички в Twitter, Facebook или в поиск Google, мы всегда видим то, что хотим видеть “, – заверил артист.

Музыкант предупреждает: на самом деле никто из нас не решает, чем увлекаться – речь идет не только о политических взглядах, но и об информации, друзей, песнях и даже фильмах. Большинство этого – навязанная, искусственно созданная иллюзия собственного вкуса.

“Это сделано без “злого умысла”, а просто для того, чтобы мы хотели проводить там больше времени, потребляя, в частности, рекламу…

И когда вдруг, случайно (по нашему мнению) мы в реальном мире встречаем кого-то с другим мировоззрением, мы не просто не согласны с ним или с ней, мы точно знаем, что этот человек не прав. Ведь весь мир вокруг нас думает одинаково! А значит все, что иначе – отклонение или шизофрения. Или больше – сознательная диверсия”, – продолжает певец.

Если так будет и дальше, предполагает лидер “ОЕ”, все может закончиться для украинцев совсем не по позитивному сценарию. Стать клонами, не иметь собственного мнения – ничего хуже и не придумаешь.

Источник: https://ukrainianwall.com