После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев

18.11.2017 08:59

Обменный процесс не происходит уже больше года, боевики все время называют разное количество удерживаемых на территории "ЛНР/ДНР" пленников. Днями луганские террористы заявили, что на "территории республики" находится всего 88 пленников, однако украинская сторона настаивает, что заложников 157 человек. Основная масса узников боевиков "ЛНР" содержится в камерах СИЗО оккупированного Луганска, передает "Диалог.UA".

До оккупации эти места и так не вызывали положительных эмоций, а с приходом "русского мира" в этом спецучреждении вообще все стало печально и еще больше напоминает "совок", куда медленно и верно скатываются недогосударства.

Везде символика террористической "ЛНР", видна общая картина запустения, хотя "власти" "республики" заявляют об обратном. Кровати с прогнутыми сетками, в камерах холодно, но у каждого из пленников по одному одеялу, поэтому люди одеваются как можно теплее.

"Руководитель" рабочей группы "ЛНР" по обмену военнопленных Ольга Кобцева заявила, что сейчас ведется уточнение списков и террористы готовы к обмену.