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У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
В случае наступления украинской армии сводные подразделения боевиков "ЛДНР" без российской поддержки смогут продержаться всего 3 дня. Об этом в прямом эфире на российском ТВ в программе пропагандиста Владимира Соловьева заявил известный военный корреспондент телеканала "Россия-1" Александр Сладков. Фрагмент программы был опубликован в Сети, вызвав насмешки социальных сетей, сообщает "Диалог.UA".
Сладков известен тем, что регулярно отправляется российскими телеканалами на Донбасс для создания пропагандистских материалов о преступлениях "украинских карателей". При этом Соловьев во время программы поинтересовался уровнем боевых подразделений "ЛДНР", прямо спросив, сколько времени без поддержки России способны продержаться боевики.
Ответ журналиста шокировал даже самых ярых сторонников боевиков: "Три дня".
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, наступление
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