Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу

20.11.2017 20:47

Досудебное расследование смертельного ДТП в Харькове находится на завершающей стадии.

По этому делу правоохранителям осталось провести 8 экспертиз.

Версии, изложенные в ходе следственного эксперимента обоими подозреваемыми проверяются в рамках автотехнической экспертизы.

Об этом передают СМИ со ссылкой на начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ Нацполиции в Харьковской области Александра Умникова.

“(В ходе следственного эксперимента – Прим.) водители каждого транспортного средства указывали обстоятельства и механизм, с их точки зрения, происшедшего ДТП, как в отношении себя, так и в отношении другого участника.

По итогам проведения данных экспериментов проверяются их версии в рамках автотехнической экспертизы, которая на данный момент назначена, но еще не окончена”, – сообщил Умников в видеокомментарии, обнародованном отделом коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации полиции, досудебное расследование вышло на завершающую стадию, необходимо провести еще около 8 экспертиз.

Правоохранители надеются направить дело в суд до конца ноября.

Вечером 18 октября 2017 на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.

В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек).

Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

Вечером 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

21 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что окончании ряда экспертиз статус водителя Volkswagen может измениться.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.

По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко удовлетворила ходатайство прокуратуры и определила меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до окончания сроков досудебного следствия, т.е. 19 декабря включительно.

Источник: https://ukrainianwall.com