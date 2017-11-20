- 1,2 миллиона украинских семей останутся без субсидий20:46
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- В Украине значительно подорожает основной продукт18:40
- Гражданин Грузии ранил двух человек в ресторане Харькова. ВИДЕО17:48
- Выдворение из Украины лже-бойца АТО Надирадзе16:30
- Радиоактивный выброс в России: стало известно о вреде для украинцев15:51
- Алексей Белый: Реформы власти только ухудшают жизнь простых украинцев15:11
- В центр Киева стянули более трех тысяч силовиков14:39
- Рабинович: На наших глазах коррупционеры легко побеждают антикоррупционеров. ВИДЕО14:11
- Украина будет просить МВФ о новом кредите, для погашения старых долгов12:20
Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
Досудебное расследование смертельного ДТП в Харькове находится на завершающей стадии.
По этому делу правоохранителям осталось провести 8 экспертиз.
Версии, изложенные в ходе следственного эксперимента обоими подозреваемыми проверяются в рамках автотехнической экспертизы.
Об этом передают СМИ со ссылкой на начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ Нацполиции в Харьковской области Александра Умникова.
“(В ходе следственного эксперимента – Прим.) водители каждого транспортного средства указывали обстоятельства и механизм, с их точки зрения, происшедшего ДТП, как в отношении себя, так и в отношении другого участника.
По итогам проведения данных экспериментов проверяются их версии в рамках автотехнической экспертизы, которая на данный момент назначена, но еще не окончена”, – сообщил Умников в видеокомментарии, обнародованном отделом коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По информации полиции, досудебное расследование вышло на завершающую стадию, необходимо провести еще около 8 экспертиз.
Правоохранители надеются направить дело в суд до конца ноября.
Вечером 18 октября 2017 на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg.
В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек).
Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
ДТП расследуется по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.
Вечером 20 октября Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.
21 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что окончании ряда экспертиз статус водителя Volkswagen может измениться.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову.
По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.
8 ноября судья Киевского райсуда Харькова Наталья Ефименко удовлетворила ходатайство прокуратуры и определила меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до окончания сроков досудебного следствия, т.е. 19 декабря включительно.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
- Компания Ахметова намерена судиться за "Укртелеком"
- Губернатор Добкин допрыгался: сегодня у него суд с ФК "ПАОК" (ФОТО)
- Добкин греков в суде не дождался
- Смертельное ДТП в Харькове: суд отправил Дронова под арест
- Донецкому грабителю, присмотревшему жертву в храме, суд вынес приговор
- Донецкие суды возрождаются в Харькове
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)21:59
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Сколько стоит лечение и роды в "ДНР" и "ЛНР"17:31
- Захарченко выслал Плотницкому подмогу, в "ЛНР"отключены телевещание и мобильная связь17:10
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"16:49
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)21:59
- Штаб АТО о ситуации на линии соприкосновения21:34
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого21:09
- 1,2 миллиона украинских семей останутся без субсидий20:46
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка20:19
- Россия наращивает контрабанду угля с Донбасса19:54
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский19:04
- В Украине значительно подорожает основной продукт18:40
- Известный журналист сообщил, что Плотницкий с семьей сбежал в Россию18:15
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- Роковая ошибка, убивающая наш метаболизм07:50
- Ученые открыли новый способ продлить жизнь07:43
- 7 фактов, которые вы обязаны знать о своей группе крови
- Дима Комаров: Получили документ о недавнем повышении пенсии моей бабушке. Скажу честно: на эту бумажку, брошенную в почтовый ящик, мне стыдно смотреть. Очень
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- У Соловьева на росТВ рассказали, за сколько дней силы АТО при наступлении полностью разгромят боевиков на Донбассе
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Захарченко засекли в "компании" Путина в российской Думе: опубликованные фото возмутили соцсеть