Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук

22.11.2017 10:50

Противостояние, вызванное конфликтом между "главой ЛНР" Игорем Плотницким и "главой МВД ЛНР" Игорем Корнетом, продолжается в оккупированном Луганске. Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, по информации источника, в Луганск было введено подразделение российской частной военной компании, которое, по данным группы ИС, ранее, за 4 дня до нынешних событий, прибыло в Алчевск из РФ (переброска осуществлялась грузовым транспортом армейского типа, 21.11.2017 подразделение было переброшено в Луганск для сдерживания противостояния между Плотницким и Корнетом).

Напомним, ранее на сайте Плотницкого появилось заявление о том, что ситуация в Луганске является продолжением вчерашних кадровых изменений по "законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел".

"События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда и ходатайство Комитета Народного Совета Луганской Народной Республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина перешли все границы допустимого", - говорится в заявлении на сайте Плотницкого.

Также отмечено, что заявление Корнета о пребывании в "должности министра" не имеет никаких оснований и юридической силы. Корнет, в свою очередь, утверждает, что в результате оперативной деятельности "МВД" и "МГБ", получены доказательства причастности директора "ГТРК ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб. Также, якобы, установлена причастность главы "администрации" "ЛНР" Ирины Тейцман и начальника охраны Плотницкого Евгения Селиверстова к инсценировке в сентября 2016 года переворота в "ЛНР".

Ранее стало известно, что главарь "МВД ЛНР" Игорь Корнет отстранен от "должности". Противостояние главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и Игоря Корнета берет свое начало с 2015 года на почве влияния на нефтяной рынок "республики". Позже, в 2016 году, после покушения на Плотницкого, главарь "республики" объявил о готовящемся в "ЛНР" перевороте и обвинил Корнета в бездействии "МВД".

В середине осени 2017 года Игорь Плотницкий публично, на камеру, выселил Корнета из незаконно занятого им особняка в центре Луганска, заявив, что "пришло время соблюдать законность".