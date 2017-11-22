Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»

22.11.2017 14:43

Игорь Плотницкий, глава «ЛНР», не покидал территорию «республики», а сегодня утром, 22 ноября, проводил совещание.



Как информирует replyua.net, в «пресс-службе» главы «ЛНР» рассказали «Новой газете», что Плотницкий не выезжал ни вчера, ни сегодня за пределы Луганской области, и утром в среду он провел «правительственное» совещание, на котором также присутствовали Анастасия Шуркаева, «глава ГТРК ЛНР», Евгений Селиверствов, «начальник службы правительственной безопасности МВД ЛНР», и Ирина Тейцман, «руководитель администрации». Напомним, что 21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков различия захватила центр Луганска, включая административные здания.



По данным некоторых источников, 20 ноября Плотницкий отправил в отставку «министра внутренних дел» Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу. Несколько часов спустя появилась информация о том, что якобы Плотницкий сбежал в Россию. Он заявил, что Корнет был отстранен от должности, а все руководство «МВД ЛНР» является нелегитимным.