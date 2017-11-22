- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- В Украине взлетают цены на масло, молоко и мясо15:03
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы14:00
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности13:43
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося13:25
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог
Из-за так называемого внутреннего конфликта, участником которого оказался главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий и бывший руководитель «МВД ЛНР» Корнет, туда могут быть введены российские войска и установлена российская власть.
Как передает replyua.net, об этом в интервью порталу новостей «24» заявил политолог Сергей Постоловский. Он выразил сомнение в том, что конфликт в непризнанной республике носит внутренний характер. Со слов политолога, есть еще один вариант развития событий, цель которого – лишить Плотницкого властных полномочий.
«В Кремле хотят устранить Плотницкого и поставить вместо него человека, который в контексте стратегии миротворческой миссии ООН и желания РФ предоставить особый статус Донбассу, в процессе переговоров занимал наиболее оптимальную позицию»,
– считает Постоловский.
Стоит напомнить, что вчера, 21 ноября бывший руководитель так называемого «МВД» псевдореспублики Игорь Корнет устроил в Луганске «военный переворот». Помимо этого, в город въехала колонна военной техники, в том числе, ее фото было опубликовано сотрудниками наблюдательной миссии ОБСЕ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ЛНР
- Российские СМИ пишут, что в Украине мог случиться государственный переворот
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Российский Сбербанк официально заявил об уходе с украинского рынка
- Кремль озвучил условия, при которых будет считать легитимными выборы президента Украины (ВИДЕО)
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут13:00
- Як Луганськ пережив ніч: пункти пропуску в Росію працюють безперервно12:45
- В Донецкой области открылся биогазовый завод11:56
- Контролировать "ссору" Плотницкого и Корнета будет российская ЧВК, приехавшая вчера в Луганск - Тымчук10:50
- Порошенко забил тревогу: Войска Путина пересекли украинскую границу10:00
- В декабре изменится расписание поездов до станции «Мариуполь»15:32
- Россия может установить в «ЛНР» свою власть – политолог15:17
- В Украине взлетают цены на масло, молоко и мясо15:03
- Плотницкий не покидал «ЛНР», - «пресс-служба»14:43
- Украина уже на днях может потерять шанс получить 600 млн евро от ЕС. И вот почему14:36
- Кремль боится, что Луганск первым захочет вернуться в состав Украины, поэтому действует на опережение, – политолог14:15
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы14:00
- Срочно! США начали поставки летального оружия в Украину. Первые подробности13:43
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося13:25
- Сторонники главы "МВД ЛНР" Корнета захватили здание "прокуратуры" в Луганске13:10
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- Почему нельзя отмечать 40 лет и стоит ли верить приметам?08:25
- Соль опасна для организма08:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- Древний рецепт домашнего сиропа удалит мокроту из легких и избавит от кашля всего за 2 дня! Только 2 ингредиента!ВИДЕО
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Смертность в "ДНР" повысилась в 4-5 раз по сравнению с 2014 годом: житель Донецка шокировал рассказом врача о реальной ситуации в городе
- Соцсети кипят, мнения укаринцев разделились. Отмена отчества взорвала всех
- Сколько стоят «водительские права» в «ДНР»
- Кабмин ограничил круг переселенцев-получателей пособий
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- Пьяные боевики "ДНР" попали в крупную аварию под Донецком