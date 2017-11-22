- Президент ЕНП Жозеф Доль поздравил Юлию Тимошенко с победой на выборах17:02
- Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран16:12
- Министр рассказал, кто не сможет выйти на пенсию в 2018 году13:40
- В Евросоюзе выступают за снятие блокады Донбасса ради реинтеграции11:39
- Львов отдать Польше: в Госдуме выступили с громким заявлением по поводу раздела Украины Россией. ВИДЕО10:21
- В Украине хотят изменить правила перевозки льготников09:32
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Украинским военным разрешили носить усы и бороды22:00
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”
Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей.
Министерство внутренних дел (МВД) самопровозглашенной «ЛНР» арестовало всех сотрудников прокуратуры ЛНР.
Аресту подверглись более 20 человек, включая главного прокурора, военного прокурора и их заместителей. Людей увели в здание Народного совета «ЛНР».
В настоящее время это здание заблокировано и используется МВД «ЛНР» в своих целях.
Сотрудники прокуратуры были арестованы после того, как глава МВД «ЛНР» Игорь Корнет (ранее его уволили, но он отказался покинуть свой пост), предложил главе «ЛНР» Игорю Плотницкому отдать ему главного прокурора, военного прокурора и их замов.
Кроме этого, Плотницкий отказался отдать Корнету по его требованию руководителя администрации «ЛНР» Ирину Тейцман, начальника службы правительственной безопасности МВД «ЛНР» Евгения Селиверстова и главу ГТРК «ЛНР» Анастасию Шуркаеву.
Ранее Корнет обвинил этих лиц в диверсионной и разведывательной деятельности в пользу Украины.
О штурме сказано в сообщении Telegram-канала «dnr_live».
«В 11:50 (в 10:50 по Киеву. — Ред.) осуществлен штурм здания «генеральной прокуратуры» «ЛНР». Как сообщает источник, в здание вошли порядка 200 вооруженных людей», — информировали в сообществе.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Луганск, арест, ЛНР
- В Луганске арестован известный проукраинский блогер
- В Донбассе у женщины украли сумочку с миллионом
- Сотрудники банка украли полмиллиона (ВИДЕО)
- Депутат Ландик, избивший девушку, задержан в России
- Задержан луганчанин, который надул банк на 202 тысячи гривен
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе16:49
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук16:32
- Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей16:30
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"16:26
- Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны16:23
- Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран16:12
- Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО15:59
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе14:49
- Шесть военных ранены за сутки на Донбассе14:26
- Главарь "ЛНР" трусливо сбежал в Россию: автомобильный кортеж Игоря Плотницкого экстренно покинул оккупированный Луганск14:02
- Президент ЕНП Жозеф Доль поздравил Юлию Тимошенко с победой на выборах17:02
- Минобороны: Россия использует ситуацию в Луганске для эскалации боевых действий на Донбассе16:49
- Россию ожидает противостояние силовиков. "Репетиция" уже состоялась - Тымчук16:32
- Цель достигнута? После побега Плотницкого боевики отогнали технику и возобновили движение автомобилей16:30
- Российский политолог о сути переворота в Луганске: Сурков хотел "впихнуть" ОРДЛО в Украину через Плотницкого, а ФСБшники - посадить Захарченко во главе "Л/ДНР"16:26
- Все наличные деньги из банков Луганска вывезли в Россию – Министерство обороны16:23
- Юрий Бойко: Необходимо увеличивать поддержку отечественной угольной отрасли, а не кормить шахтеров других стран16:12
- Частная разведка США: Россия допустила путч в «ЛНР», чтобы показать отсутствие контроля над ОРДЛО15:59
- Настя Каменских "зрадила" с "Вечерним Ургантом" (ВИДЕО)15:55
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе14:49
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Ничему не верьте!” - почти свергнутый Плотницкий выступил с экстренным обращением к Кремлю. ВИДЕО
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы