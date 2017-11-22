СМИ: Центр Луганска оцеплен, люди бегут

22.11.2017 13:00

Медикам запретили покидать рабочие места.

В центре Луганска утром 22 ноября местные жители видели автоматчиков, несколько БТРов, людей с белыми лентами и нашивками Беркут. Ситуация в городе остается напряженной, сообщает LIGA.net со ссылкой на источники.+

«В центре — автоматчики, несколько БТРов, люди с белыми повязками и нашивками Беркут», — сказал луганчанин Андрей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, город практически пуст со вчерашнего вечера.

«Машин стало значительно меньше, многие с утра куда глаза глядят уезжают с детьми», — добавил он.

Врач одной из больниц города Александр сообщил, что всем медработникам запретили покидать город.

«Нас предупредили, что выезжать запрещено, людей на приеме с утра сегодня нет», — добавил он.

Студентов и школьников вчера отпустили с занятий в районе 14.00.

«Тренировки в некоторых секциях сократили по времени, детей пришло в три раза меньше, чем обычно», — отметила лугачанка Марина.

Относительно того, что известно местным жителям о ситуации в городе, Сергей сказал, что телевидение и радио не работало 21 ноября с 14.00.

«В центре также не работают телеканалы», — уточнил он.

Местные жители в Станице Луганской сообщили, что поток людей, пересекающих линию разграничения из Луганска, увеличился в связи с ситуацией в городе.

«Вчера людей стало больше, кто не успел уехать на автобусах в Северодонецк, Лисичанск, Беловодск, оставались переночевать», — сказал местный житель поселка Дмитрий.

Он добавил, что исчезло вещание всех российских и сепаратистских телеканалов.

«Это, несомненно, многих радует, смотрим интернет, и получаем новости оттуда», — добавил он.

В пресс-службе Луганского погранотряда сказали, что особо ситуация не изменилась, поскольку в последние дни много людей отмечается по обе стороны линии разграничения.

Источник: http://lugradar.net/