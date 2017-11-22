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В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны

22.11.2017 17:30
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В центре Киева толпа «растерзала» водителя, самосуд снимали на телефоны

Движение в Киеве на улице Дегтяревской возле станции метро Лукьяновская было остановлено из-за оставленного на проезжей части дорогого внедорожника BMW. Джип перегородил дорогу автобусу, которые повлек цепную реакцию — не давал проехать трамваю.

В итоге, движение полностью остановилось.

Позже, пользователи соцсетей сообщили, что по информации очевидцев, водитель «немца» бросил машину, чтобы просто пойти в супермаркет за покупками.

Такое поведение автолюбителя взбесило киевлян, которые попали в транспортную ловушку из-за безответственности водителя.

Когда горе-водитель вернулся к своему железному коню, разъяренные горожане, стали наносить ему телесные повреждения, сопровождая это активными криками и жестикуляцией. На опубликованной в сети видеозаписи отсутствует звук, поэтому непонятно, что стало переломным моментом, когда очевидцы стали избивать водителя и проникать к нему в авто.

Позже пожилой водитель, «получив нагоняй» от своего более-менее ровесника, хотел покинуть место нарушения ПДР, но пара молодых парней выволокла его из машины и бросила на асфальт.

Многочисленные очевидцы конфликта снимали происходящее на мобильные телефоны и не вмешивались в самосуд.

 

Источник: https://from-ua.com 

 



Теги: Донбасс, Киев, ДТП, самосуд
 
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