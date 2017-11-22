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В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы
22.11.2017 14:00
Правда, всего на три дня
Все отделения Ощадбанка, в котором процесс идентификации проходят переселенцы, три дня будут работать по измененному графику. На сайте Донецкого областного управления банка сообщается, что финансовое учреждение будет подключаться к системе «UnitedData» («Объединенные данные». В связи с чем, с 24 ноября будут проходить технические работы.
Банк будет работать следующим образом: 24 ноября (пятница) до 13:00, на выходных, 25 и 26 ноября, Ощадбанк будет закрыт.
В этот период не исключены проблемы с работой онлайн-сервиса «Ощад 24/7». Пользователи этой программы не смогут увидеть остатки по текущим счетам.
Автор статьи: Марина Пухир, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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