В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы

22.11.2017 14:00

Правда, всего на три дня

Все отделения Ощадбанка, в котором процесс идентификации проходят переселенцы, три дня будут работать по измененному графику. На сайте Донецкого областного управления банка сообщается, что финансовое учреждение будет подключаться к системе «UnitedData» («Объединенные данные». В связи с чем, с 24 ноября будут проходить технические работы.



Банк будет работать следующим образом: 24 ноября (пятница) до 13:00, на выходных, 25 и 26 ноября, Ощадбанк будет закрыт.



В этот период не исключены проблемы с работой онлайн-сервиса «Ощад 24/7». Пользователи этой программы не смогут увидеть остатки по текущим счетам.