В МВД сообщили, что Плотницкий бежал в Россию

22.11.2017 08:56

Шевченко напомнил, что первый главарь луганских боевиков Валерий Болотов ранее также покинул ОРДЛО

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий покинул Луганск и находится в Российской Федерации, сообщает со ссылкой на собственные источники директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"По данным моих источников главарь луганских террористов Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию. Пауки в банке продолжают жрать друг друга", – написал Шевченко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

В этой связи он напомнил, что первый главарь луганских боевиков Валерий Болотов ранее также покинул ОРДЛО и находился какое-то время в столице России, однако "внезапно там и умер" 27 января 2017 года.

Между тем, в оккупированном Луганске продолжает разгораться конфликт между Игорем Плотницким и главарем т.н. "МВД "ЛНР" Игорем Корнетом. Как сообщают местные жители, центр города по-прежнему блокирован вооруженными людьми и техникой. По предварительной информации, это сотрудники т.н. "МВД", вставшие на сторону своего шефа.

"В городе отключены все телеканалы. Хотя многим и так все понятно – крысиные войны продолжаются", – пишут луганчане в соцсетях.

В свою очередь наличие конфликта подтвердил и сам Плотницкий.

Как сообщалось, центр Луганска заблокировали вооруженные боевики. Однако сам Корнет опроверг информацию о том, что якобы он и Плотницкий не могут поделить власть.

Во вторник вечером президент Петр Порошенко провел внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны из-за обострения ситуации в Луганске.

Источник: https://www.segodnya.ua