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Дочь террориста Корнета из "ЛНР" не могут отчислить из харьковского вуза: видеосюжет
Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой. Так что оснований для ее исключения нет.
Такое заявление сделали в Национальном университете "Харьковская юридическая академия имени Ярослава Мудрого". Руководство вуза отметило, что исключить Марину Корнет они не могут, поскольку она является гражданкой Украины и старательной студенткой, сообщает ТСН.
В то же время ректор учебного заведения сознался, что не знал биографию отца девушки: она поступала на общих основаниях, а луганскую школу закончила с золотой медалью.
Ранее однокурсники девушки рассказали "Вестям", что она любит задаривать ухажеров дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс.
Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.
По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.
Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.
Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.
Теги: Украина, Донбасс, Харьков, террорист, ЛНР, студентка
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