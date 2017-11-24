Дочь террориста Корнета из "ЛНР" не могут отчислить из харьковского вуза: видеосюжет

24.11.2017 11:11

Марина Корнет, дочь "министра МВД" пророссийской группировки "ЛНР" Игоря Корнета, устроившего переворот в оккупированном Луганске, считается прилежной студенткой. Так что оснований для ее исключения нет.



Такое заявление сделали в Национальном университете "Харьковская юридическая академия имени Ярослава Мудрого". Руководство вуза отметило, что исключить Марину Корнет они не могут, поскольку она является гражданкой Украины и старательной студенткой, сообщает ТСН.



В то же время ректор учебного заведения сознался, что не знал биографию отца девушки: она поступала на общих основаниях, а луганскую школу закончила с золотой медалью.







Ранее однокурсники девушки рассказали "Вестям", что она любит задаривать ухажеров дорогими презентами. Например, часами за $10 тыс.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что одной из основных причин внезапно "вспыхнувшего" конфликта между главарем "ЛНР" Плотницким и "министром внутренних дел" всё той же псевдореспублики - Корнетом - является сокращение финансирования псевдореспублик Москвой.



По еще одной версии Россия могла допустить текущую ситуацию в Луганске для того, чтобы правдоподобнее казалась версия Кремля о его непричастности к процессам в ОРДЛО.



Также отмечалось, что конфликт в "ЛНР" говорит о том, что в самой России идет борьба между тремя группами кураторов Донбасса: политическим крылом во главе с помощником президента РФ - Сурковым, ФСБ и военными.

Тем временем стало известно, что Плотницкий после "путча" в оккупированном Луганске, сбежал из псевдореспублики в Москву.

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", бегство в РФ главаря "ЛНР" вызвало панику в среде руководства "административных органов" данного псевдогосударственного образования.

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский прокомментировал разборки в Луганске, следствием которых стало бегство главаря "республики" Игоря Плотницкого.