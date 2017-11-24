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Спонсором террористов "ЛНР" оказался известный производитель
Сотрудники Службы безопасности Украины заявили, что известный производитель одежды финансировал террористическую организацию "ЛНР".
Во время досудебного следствия правоохранители установили, что дельцы организовали производство продукции на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Изготовленный товар реализовывался в сети фирменных магазинов по всей территории Украины.
По информации спецслужбы, дельцы платили "налоги" так называемым государственных органам "ЛНР". Эти деньги использовались, в частности на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков.
Следователи СБУ провели ряд санкционированных обысков в офисах и складских помещениях коммерсантов в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Правоохранители обнаружили документацию и значительное количество готовой к реализации продукции.
Анализ изъятых материалов и документов подтверждает факт производства продукции именно на производственных мощностях, расположенных на временно оккупированной территории Луганщины.
Сотрудники СБУ установили, что в дальнейшем товар транспортировали через неконтролируемую участок украинской границы на территорию Российской Федерации. Дельцы подделывали документы по изготовлению продукции якобы на территории РФ и других стран, и на их основании ввозили товар через таможенную границу Украины для реализации.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2, 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-центр СБУ.
Теги: Донбасс, терроризм, одежда, СБУ, ЛНР
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