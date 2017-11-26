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СБУ подтвердила, что "ЛНР" показала реальных украинских пленников
Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что на видео с украинскими военнослужащими в плену боевиков пророссийской группировки "ЛНР", обнародованном 22 ноября, не подставные актера, а настоящие заложники.
"Служба безопасности Украины проводит определенную работу по опознанию наших заложников, которые на этих видеокадрах находились и давали комментарии. Есть определенная процедура, которая использоваться в данном случае. Я могу подтвердить, что на этих видеокадрах действительно есть наши заложники, но по этическим соображениям мы не будем разглашать информацию о их личностях", - заявил Тандит, комментируя "112 Украина" видео с украинскими военнослужащими в плену боевиков "ЛНР", которым террористы разрешили позвонить домой.
Он подтвердил, что на кадрах запечатлены украинские военнопленные и их личности уже установлены.
Тем временем стало известно, что число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях Донбасса, превысило 160 человек.
После страшного боя, который произошел 23 ноября в районе Крымского, боевики пророссийской группировки "ЛНР" заявили, что взяли в плен еще одного украинского военного, получившего ранения руки и головы.
Напомним, что последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.
Теги: Донбасс, СБУ, плен, ЛНР, заложники
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