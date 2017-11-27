СМИ: Луганск начали более усиленно патрулировать

27.11.2017 12:40

С центральной части оккупированного Луганска было снято оцепление, хотя при этом патрулирование города усилилось.

Как передает replyua.net, такую информацию распространили журналисты LIGA.net сославшись на свой источник. Отмечается, что сегодня центр города уже не оцеплен, нет вооруженных людей с повязками белого цвета. «Рядом со зданием бывшей Луганской ОГА целиком открыли движение для пешеходов и машин, там достаточно людно», - рассказал местный житель Сергей, имя которого в целях безопасности было изменено. Он также рассказал, что со стороны боевиков было усилено патрулирование в городе, они, как правило, хотят найти «украинских диверсантов». «При этом уже нет приезжающих неделю назад автоматчиков с белыми повязками», - рассказал он.



Еще один источник рассказал, что сотрудники бывшего фонда соцстрахования уже были проинформированы о сокращениях зарплаты на 60%.



«Все очень плохо. Началось сокращение всех пенсионеров. В среднем зарплата была примерно 18 тысяч рублей, на которые было сложно прожить, а теперь только 7,2 тысячи», - добавил источник.