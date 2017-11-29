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Депутат ВО «Свобода»: Миротворчої місії з росіянами у складі в Україні бути не може
Підтримання Україною формату миротворчої місії, де є або прямо росіяни, або завуальовані їхні союзники, неможливе. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів депутат ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.
Коментуючи заяву Волкера, який закликає Україну бути готовою надати особливий статус Донбасу і амністувати бойовиків, наш співрозмовник зазначає, що миротворча місія на Донбасі неможлива, бо Росія є стороною конфлікту.
«Сучасні війни ведуться без оголошення, руками т.з. “добровольців”. Але ми розуміємо, що насправді це йде війна. Тому Росія в жодному випадку не може бути миротворцем, як і будь-хто з союзників РФ, в даному випадку – це Білорусь, тому що вона входить в союзну державу, або країна ОДКБ, тобто Казахстан чи будь-яка інша сторона, яка співпрацює в союзі з Росією», - додає депутат.
На думку Сиротюка, миротворцями можуть бути виключно ті країни, які не зазіхають на державну цілісність і суверенітет України. Введення миротворців можливо виключно у випадку, якщо вони закриють не тільки лінію розмежування, а й весь державний кордон, бо всі розуміють, що тільки тоді можливе мирне врегулювання ситуації.
«Щодо інших пунктів, висловлених паном Волкером, то вони записані в Мінських угодах. І, на жаль, цей папірець, підписаний Україною в Мінську, стає каменем на шиї України, бо нам постійно ним потикають», - констатує політичний діяч.
За словами депутата, очевидно, що про жодну амністію людям, які вчиняли військові злочини, і мови не може бути. Більш того, рано чи пізно Україна буде вимагати, а світове товариство підтримає, проведення міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів, вчинених під час окупації Криму і Донбасу.
«В даному випадку, якщо Україна і може говорити про якусь амністію, то щодо тих, хто не вчиняв військових злочинів, і хто добровільно склав зброю до моменту введення миротворчої місії. Тобто в даному випадку, якщо якась людина заблукала, помилилася, стояла на блокпосту і підтримувала російську окупацію, але не зробила нічого іншого і готова скласти зброю, то Україна може розглядати можливість проведення амністії, але відповідальність цих людей має бути», - впевнений Сиротюк.
Депутат зазначає, що відповідальність обов’язково повинна бути і не тільки кримінальна, а і політико-правова, аби ті люди, які визнані винними, не мали права надалі бути обраними на державні посади, працювати в спецслужбах, та в будь-яких представницьких органах.
«Україна має ставити питання про позбавлення права обирати, тому що люди виступили проти української держави. Тобто навіть якщо вони не будуть нести кримінальної відповідальності, певна відповідальність все одно має бути», - додає політичний діяч.
«Ведення миротворчої місії — це повноваження Ради безпеки ООН. І дуже сумнівно, що Росія, маючи право вето, підтримає такий формат миротворчої місії. Україна ж у жодному випадку не повинна на це погоджуватись.
Нагадаємо, інтернет-видання «Українські Новини» нещодавно опублікувало інтерв’ю зі спеціальним представителем США Куртом Волкером, в якому він чітко висловлює думку пре те, що Україна повинна бути готовою надати особливий статус Донбасу і амністувати бойовиків.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, миротворцы
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