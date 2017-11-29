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Плотницкого свергли, у «ЛНР» - новый вожак
Вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки «ЛНР» распространили заявление «министра государственной безопасности» Леонида Пасечинка о том, что он стал «и.о. главы республики» вместо Игоря Плотницкого. Последний сложил с себя полномочия «по состоянию здоровья - сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии». 24 ноября он удрал в Россию, откуда и пришло сообщение о его «добровольной отставке».
Под Пасечника срочно переписали «конституцию» псевдорепублики, которая позволяет подобную смену власти. Он выступил с рядом заявлений, уверяя, в частности, что поддерживает Минские соглашения (которые подписывал Плотницкий, получивший по этому поводу декоративную должность «уполномоченного от «ЛНР» по исполнению Минских соглашений»).
Вожаки пророссийской группировки «ДНР» Александр Захарченко и Денис Пушилин уже поздравили Пасечника, призвав его «вместе противостоять киевской агрессии и строить мирную жизнь».
Между тем, в самой «ДНР» далеко не всё спокойно. Отодвинутый от управления ОРДО экс-глава «Совбеза ДНР», бывший ранее командиром спецподразделения СБУ «Альфа», вожак батальона «Восток», переформатированного в объединение «Патриотические силы Донбасс» Александр Ходаковский на фоне событий в Луганске воспрянул духом и вызвал главаря «ДНР» Александра Захарченко на «открытую игру». Речь о «выборах», которые намерены провести в «ДНР» (явно не по украинским законам, похоронив «Минск» окончательно), и на которых Ходаковский намерен победить.
Впрочем, выборы, возможно, придётся проводить в новом образовании. Политконсультант, президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец, комментируя «переворот» в Луганске, заявил, что «идея объединения «народно-банановых» ДНР/ЛНР потихоньку обрастает мясом».
«Без сомнения эти разборки имеют под собой криминальный и экономический характер, но также используются Москвой для увеличения своего контроля над временно оккупированными территориями. Но, подчёркиваю ещё раз, ни в коей мере они не могут повлиять на решение украинского парламента, на наше определение тех территорий как оккупированных и определение России как страны-агрессора», - заявил в минувший вторник спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Он предположил, что Законопроект № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» парламент рассмотрит 5 декабря.
Стас ДОЛГОВ.
Теги: Донбасс, ЛНР, Плотницкий
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