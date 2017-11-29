РФ подготовила регулярные войска: прогноз по военному сценарию на Донбассе

29.11.2017 19:01

Россию уже дожимают западные санкции, поэтому вопрос Донбасса может решиться более мирным путем.

Такое мнение озвучил военный обозреватель, главный редактор сайта «Информационное сопротивление» Юрий Карин, передает Апостроф.

«Россию уже дожимают санкциями. Вполне возможно, что дожмут. Это позволит избежать большого кровопролития. Ведь в случае военного решения проблемы агрессор бросит в бой мощную группировку регулярных войск РФ, которая дислоцируется возле неконтролируемого нами участка российско-украинской границы», — сказал Юрий Карин.

Он от метил, что, прежде всего, мировое сообщество прибегает к дипломатическому пути решения конфликта.

«Все упирается в дипломатическое решение вопроса, поскольку по устоявшейся международной практике на агрессора изначально действуют всеми возможными методами принуждения к миру», — добавил военный обозреватель.

Источник: https://from-ua.com