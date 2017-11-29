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Россия готовит новую серьезную подлость против Украины
Политический эксперт Олег Медведев в интервью одного из украинских каналов заявил, что современные технологии позволяют России активно искажать результаты выборов президента, которые состоятся в 2019 году, передает replyua.net.
По словам эксперта, за несколько последних лет можно увидеть, что россияне активно освоили технологии вмешательства в выборы и референдумы во многих странах. «Новейшие технологии дают возможность делать это, не выходя из Кремля. То есть, сидя в Кремле, давить на кнопки и влиять на избирательные настроения в ряде стран мира», - подчеркнул он.
Он добавил, что эти опасения находят свое подтверждение уже известными фактами вмешательства Москвы в избирательные кампании в других странах.
«На сегодняшний день проводится расследование не только факта очевидного вмешательства России в выборы в США. Работает комиссия по Brexit, найдены следы по вмешательству в Каталонии, во Франции, Германии и тому подобное. Нет сомнений, что Россия будет пытаться повлиять в Украине и тут, увы, ее возможности намного больше, чем в Германии или Франции», - отметил эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, конфликт
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