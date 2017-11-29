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“Самое большое чудо на свете”: Джамала рассекретила свою тайну

29.11.2017 13:05
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“Самое большое чудо на свете”: Джамала рассекретила свою тайну

Радостной новостью звезда поделилалась на своей странице в социальной сети Facebook.

Украинская певица и победительница Евровидения 2016 Джамала подтвердила, что она беременна.

“Конечно, мне хотелось бы держать это в секрете и поделиться новостью только с самыми близкими, но многие уже и так догадались”, – написала певица. “Это самое большое чудо на свете!” – радостно добавила артистка.

Напомним, что Джамала вышла замуж за Бекира Сулейманова, который младше ее на 8 лет.

Бракосочестание пары состоялось 26 апреля в Исламском культурном центре Киева.

Артистка вышла замуж по всем традициям свадебного обряда крымских татар – никах. Обряд провел мулла.

Отношения у пары завязались несколько лет назад, но они это не афишировали.

Они познакомились на вечеринке общих друзей.

Впервые Джамалу с ее избранником увидели в сентябре 2016 года, когда они вместе пришли на Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов.

А в начале ноября прошлого года певица показала помолвочное кольцо, которое ей подарил Бекир.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, беременность, Джамала, певица
 
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