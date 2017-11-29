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Савченко в Польше обвинила Украину в «начале войны на Донбассе»
Политический эксперт Алексей Голубоцкий на своей странице в соцсети Facebook написал, что Надежда Савченко, внефракционный депутат украинского парламента, прочитала в университете польского города Познань «лекцию» о ситуации в Украине, обвинив при этом Киев в разжигании военных действий на Донбассе и призвав украинские власти к прямым переговорам с самопровозглашенным руководством «Л/ДНР» передает replyua.net.
Эксперт отметил, что кроме противоречивых заявлений, парламентарий доказала свою некомпетентность в ряде вопросов, тем самым опозорив Украину.
«Савченко не прекращает позорить украинцев и Украину - теперь уже до Польши добралась. Благодаря кураторам, удалось организовать ее выступление в Познаньськом университете. Как обычно, Надя была на высоте: вначале она пыталась втолковать «правильную систему налогообложения» (но, запутавшись, она бросила эту тему), затем заявила , что нужно ликвидировать области и структуру власти как таковую. Также Савченко хвалила «праймериз» - однако, когда ее попросили пояснить, что это, быстро и неловко свернула тему...», - сообщил эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Польша, обвинение, ДНР, ЛНР, Надежда Савченко
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