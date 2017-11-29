- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- Новогодняя афера: в Карпатах сдают несуществующие домики на праздники18:00
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя17:20
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ16:15
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
Скандал года: все личные данные клиентов ПриватБанка “слили” в Москву
Куприй потребовал разъяснить ситуацию вокруг личных данных клиентов ПриватБанка.
Народный депутат Виталий Куприй обратился к и.о. главы Нацбанка Якову Смолию и и.о. главы ПриватБанка Галине Пахачук с требованием разъяснить ситуацию вокруг личных данных частных клиентов ПриватБанка, которые были переданы на сервера, зарегистрированные в Москве, по ул. Троицкая, 13.
Об этом Куприй написал на своей странице в соцсети Facebook.
В своем обращении депутат указывает, что данные клиентов банка были переданы стране-агрессору сотрудниками детективной компании Kroll, нанятой Нацбанком для поиска информации об инсайдерских кредитах бывших акционеров банка.
“В этом ракурсе вызывает массу вопросов, прежде всего, законность привлечения Нацбанком указанной иностранной компании к инспекционной проверке (аудиту) ПАО КБ “ПриватБанк”, объем полномочий, предоставленных работникам Kroll для участия в такой проверке, а также адекватность оплаты их услуг за государственные средства”, – написал нардеп.
Ранее в СМИ были опубликованы скрин-шоты сентябрьской переписки между сотрудниками департамента IT-безопасности ПриватБанка.
В документах обсуждалась утечка данных всех клиентов системы Приват24 на неустановленные сервера в РФ.
Пресс-служба ПриватБанка в ответ на соответствующую информацию заявила, что действия по передаче данных на внешние сервера были санкционированы и касались аудита операций связанных лиц в ПриватБанке, который проводит компания Kroll.
Экс-корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова пояснила возможные причины перетока данных о клиентах ПриватБанка на сервера в Россию тем, что аудит осуществляют сотрудники московского офиса компании Kroll.
Ранее Finbalance писал о следствии, которое Генпрокуратура ведет по делу об утечке информации из ПриватБанка, “которую осуществили уполномоченные лица или сотрудники банка”.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Донбасс, Москва, скандал, ПриватБанк, клиент
- Любители геев напали на голландского дипломата в Москве
- Бомжа из Шахтерска спасают россияне. Родные от него отказались
- Сотрудники ДонНУ жалуются прокурору, что руководство "посягнуло" на их зарплаты и стипендии
- Мільйони клієнтів “Привату” в небезпеці: що сталося
- В сети всплыл очередной скандал по ПриватБанку
- Скандал: Москаль опубликовал компромат на Ющенко
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- В Китае открыли новое гигантское нефтяное месторождение18:30
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Новогодняя афера: в Карпатах сдают несуществующие домики на праздники18:00
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя17:20
- На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил17:05
- Минобороны заявило, что Россия на Донбассе проводит испытания новейших образцов вооружения и военной техники16:47
- Буде скандал: Порошенка уникали на саміті в Брюсселі16:30
- Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ16:15
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Как вылечить пяточную шпору15:19
- Спасаемся от зубной боли14:56
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить