Скандал года: все личные данные клиентов ПриватБанка “слили” в Москву

29.11.2017 20:32

Куприй потребовал разъяснить ситуацию вокруг личных данных клиентов ПриватБанка.

Народный депутат Виталий Куприй обратился к и.о. главы Нацбанка Якову Смолию и и.о. главы ПриватБанка Галине Пахачук с требованием разъяснить ситуацию вокруг личных данных частных клиентов ПриватБанка, которые были переданы на сервера, зарегистрированные в Москве, по ул. Троицкая, 13.

Об этом Куприй написал на своей странице в соцсети Facebook.

В своем обращении депутат указывает, что данные клиентов банка были переданы стране-агрессору сотрудниками детективной компании Kroll, нанятой Нацбанком для поиска информации об инсайдерских кредитах бывших акционеров банка.

“В этом ракурсе вызывает массу вопросов, прежде всего, законность привлечения Нацбанком указанной иностранной компании к инспекционной проверке (аудиту) ПАО КБ “ПриватБанк”, объем полномочий, предоставленных работникам Kroll для участия в такой проверке, а также адекватность оплаты их услуг за государственные средства”, – написал нардеп.

Ранее в СМИ были опубликованы скрин-шоты сентябрьской переписки между сотрудниками департамента IT-безопасности ПриватБанка.

В документах обсуждалась утечка данных всех клиентов системы Приват24 на неустановленные сервера в РФ.

Пресс-служба ПриватБанка в ответ на соответствующую информацию заявила, что действия по передаче данных на внешние сервера были санкционированы и касались аудита операций связанных лиц в ПриватБанке, который проводит компания Kroll.

Экс-корпоративный секретарь ПриватБанка Виктория Страхова пояснила возможные причины перетока данных о клиентах ПриватБанка на сервера в Россию тем, что аудит осуществляют сотрудники московского офиса компании Kroll.

Ранее Finbalance писал о следствии, которое Генпрокуратура ведет по делу об утечке информации из ПриватБанка, “которую осуществили уполномоченные лица или сотрудники банка”.

Источник: https://ukrainianwall.com