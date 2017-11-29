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В Луганске начались массовые зачистки: российские спецслужбы решили "покончить" с Плотницким
В оккупированном Россией Луганске ФСБ развернула настоящую репрессивную кампанию против лиц, связанных с бывшим главарем "ЛНР" Игорем Плотницким.
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Диалог.UA". По его словам, на текущий момент российские спецслужбы проводят массовые аресты людей из окружения Плотницкого.
Помогают им в этом нелегком деле представители так называемой "МГБ ДНР". Отмечается, что данная операция осуществляется на условиях строжайшей секретности. Кремль для "отвода глаз" даже придумал официальную версию происходящего. Звучит она примерно следующим образом: "силовики выискивают на территории Луганска так называемых членов украинской диверсионно-разведывательной группы".
"В Луганске сотрудниками ФСБ РФ совместно с представителями так называемой "МГБ ДНР" проводятся выявление и арест лиц, связанных с бывшим руководством "ЛНР". Такие аресты осуществляются в том числе среди представителей "правоохранительных органов ЛНР" и главарей так называемого 2-го "армейского корпуса"", - сказал Лысенко. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", 25 ноября "народный совет ЛНР" принял отставку Игоря Плотницкого. "За" проголосовали все 38 "парламентариев" фейковой республики.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ЛНР
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