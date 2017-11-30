Россия методично при помощи подкупов и шантажа вынуждала сотрудничать силовиков и чиновников Донбасса с ФСБ.

30.11.2017 18:48

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала блогер из Луганской области Олена Степова.

"Сколько я себя помню, в нашем крае постоянно проводилось обучение в Ростове для медработников, для учителей, для чиновников, внедрялись какие-то объединенные программы. И при этом Россия всегда давала зарабатывать пограничникам, таможенникам, СБУшникам, ментам, контрабандистам, чиновникам... Давала зарабатывать на "контрабасе", на откатах, на различных схемах. Некоторое время человек заглатывал "наживку" – ему давали заработать тысячу долларов, десять тысяч... А когда заработки достигали сотни тысяч, его ставили перед выбором: либо уголовное дело, либо сотрудничество с ФСБ", - подчеркнула Степова.

По ее словам, на момент начала 2014 года чиновники и сотрудники СБУ на Донбассе имели определенные пятна в своих биографиях, чем и воспользовались спецслужбы РФ.

"Поэтому когда на Донбасс в 2014-м пришла "русская весна", России там было кем управлять. Все чиновники имели определенные пятна в своих биографиях, о которых знала ФСБ. Имели такие пятна и СБУшники. Потому что у нас – контрабандный край, край копанок, нефтепроводов и многого другого. Вот поэтому они так легко предали и так легко перешли на сторону врага – они спасали свои состояния. Им же пообещали заработки на этой, уже отделенной от Украины, территории: грабь – не хочу. В Украине же их ждали бы только уголовные дела", - говорит блогер.

Она обратила внимание, что многим силовикам Луганской области импонировало то, что в России их коллеги имеют фактически безграничную власть.

"Мы привыкли воспринимать Россию как государство, где есть президент, властная вертикаль, некое подобие законов... На самом же деле Россия – это организованная преступная группировка, где силовые структуры давно превратились в государство в государстве. И если у нас в Украине под аббревиатурой ОПГ мы понимаем бандитские группировки, то в России бандитскими группировками стали сами правоохранительные органы. У них там очень высокая социальная защита. У них очень высокая индульгенция на то, что они делают. Пытки, избиения – все это там безнаказанно. И когда у нас началась "русская весна" в Луганской области, местные правоохранители обсуждали именно это, что в России силовики имеют индульгенцию, что они там – и сила, и власть", - отметила Олена Степова.

Также она считает, что сейчас в ОРДЛО создается некое отражение РФ.

"В то же время в Украине начали появляться общественные организации, люди принялись изучать закон, свои права, начали оспаривать действия милиции. Многих сотрудников правоохранительных органов увольняли по жалобам граждан на незаконное задержание, пытки или нанесение телесных повреждений. Сейчас все эти уволенные, кстати, вернулись на работу в правоохранительных органах "республики" и считают Украину виновной в разрушении их карьеры. И сейчас в ОРЛО создается зеркальное отражение России", - констатировала блогер.