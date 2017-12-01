Эксперт: Польше не нужен мир с Украиной

01.12.2017 11:15

Как передает replyua.net, несмотря на взаимное желание Польши и Украины сохранить стратегический характер двусторонних отношений, они ухудшаются. По мнению руководителя «Украинского медиа центра реформ» Тараса Качки, никто не спорит с тем, что историю надо тщательно изучать, а жертвы должным чином чествовать.



При этом эксперт отметил, прежде, чем чествовать умерших героев, нужно для себя найти ответ на вопрос – какая цель этого чествования, чтобы проявить дань памяти или, чтобы лишний раз обвинить кого-то в содеянном преступлении, так никогда нельзя построить мир. Это понимание должно быть, как в Украине, так и в Польше.



Эксперт отметил, что, если говорить об украинской стороне, то она лишь постоянно обороняется, защищая своих героев, но не критикуя поляков, хотя и есть за что, ведь, если покопаться в истории, то вина поляков будет ничуть не меньше, чем украинцев. Зато, если проанализировать заявления польской стороны, то складывается мнение, что Варшава лишь констатирует, что украинцы совершили преступление. «Какое будущее может быть в украино-польским отношениях, если со стороны Польши мы вообще не слышим никаких примирительных ноток. К сожалению. И это, по моему мнению, самая большая проблема», - отметил Тарас Качка.