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Эксперт: Польше не нужен мир с Украиной
Как передает replyua.net, несмотря на взаимное желание Польши и Украины сохранить стратегический характер двусторонних отношений, они ухудшаются. По мнению руководителя «Украинского медиа центра реформ» Тараса Качки, никто не спорит с тем, что историю надо тщательно изучать, а жертвы должным чином чествовать.
При этом эксперт отметил, прежде, чем чествовать умерших героев, нужно для себя найти ответ на вопрос – какая цель этого чествования, чтобы проявить дань памяти или, чтобы лишний раз обвинить кого-то в содеянном преступлении, так никогда нельзя построить мир. Это понимание должно быть, как в Украине, так и в Польше.
Эксперт отметил, что, если говорить об украинской стороне, то она лишь постоянно обороняется, защищая своих героев, но не критикуя поляков, хотя и есть за что, ведь, если покопаться в истории, то вина поляков будет ничуть не меньше, чем украинцев. Зато, если проанализировать заявления польской стороны, то складывается мнение, что Варшава лишь констатирует, что украинцы совершили преступление. «Какое будущее может быть в украино-польским отношениях, если со стороны Польши мы вообще не слышим никаких примирительных ноток. К сожалению. И это, по моему мнению, самая большая проблема», - отметил Тарас Качка.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, конфликт
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