- Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь22:17
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- ВНО в 2018 году: какие сюрпризы приготовили выпускникам21:20
- Блокада NewsOne меняет формат: что происходит под зданием телеканала21:00
- Пенсионерка стала бездомной после похода в магазин20:40
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- Год Собаки и Украина: астролог пообещал особую ситуацию20:11
- Участница "Топ-модель по-украински" сломала ногу во время дефиле19:50
- Пьяная драка украинских военных: конфликт закончился убийством19:38
Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать
Журналист «Крым.Реалии» и публицист Павел Казарин, в рамках участия на форуме безопасности во Львове, заявил, что Россия начала войну против Украины, аннексировав Крым, поэтому она завершится лишь после того, как состоится возвращение полуострова под контроль Киева, передает replyua.net.
Казарин подчеркнул, что если у документа есть лобби, он очень быстро продвигается. «Мне известно очень много лоббистов относительно вопросов Донбасса, но крайне мало – по Крыму. Очень важны две детали. Что, по нашему мнению, является возвращением суверенитета? Хочу напомнить, что война началась в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года, когда Россия осуществила захват Крыма», – сказал он.
По мнению публициста, России намного проще уйти из Донбасса в обмен на снятие санкций, чем с Крыма в связи с тем, что полуостров играет очень важную роль для Путина, так как это демонстрирует его силу.
«Когда стоит ожидать возвращения Крыма? Как известно, его аннексировали, в связи с чем он не вернется – его надо возвращать. Как Литва стала независимой? Уничтожила СССР. Для того, чтобы вернуть Крым, необходимо уничтожить всю существующую сейчас инфраструктуру», - пояснил Казарин.
Теги: Украина, Донбасс, Крым
- Названы товары, которые попали под российское эмбарго
- Битва за Донбасс: дипломатический фронт
- На переговорах в Минске "представители республик" постоянно устраивают спектакли
- Кредит МВФ радует не всех
- Колесников рассказал, как сделать выбор между евроинтеграцией и Таможенным союзом
- На Донетчине полиция разоблачила диверсионно-разведывательную группу противника
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- ООН выделит помощь для 2, 3млн.жителей Донбасса18:55
- Тымчук сообщил о подготовке в «ЛНР» массовой пропаганды среди молодежи на подконтрольной Украине территории15:15
- На Донбассе боевики изрешетили автомобиль мирного жителя15:00
- У переселенцев с Донбасса отбирают государственную помощь13:45
- В оккупированном Луганске часть города осталась без воды и отопления12:48
- Штаб АТО: Прошедшие сутки на Донбассе отметились ухудшением ситуации, ВСУ понесли потери08:30
- Проблема века решена: украинец изобрел съедобный полиэтилен07:17
- Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь22:17
- В «Л/ДНР» боевики арестовали четырех российских военных21:55
- В Мариуполь прибыла 308-я автоколонна Гуманитарного штаба21:38
- ВНО в 2018 году: какие сюрпризы приготовили выпускникам21:20
- Блокада NewsOne меняет формат: что происходит под зданием телеканала21:00
- Пенсионерка стала бездомной после похода в магазин20:40
- Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных20:24
- Год Собаки и Украина: астролог пообещал особую ситуацию20:11
- Участница "Топ-модель по-украински" сломала ногу во время дефиле19:50
- Пьяная драка украинских военных: конфликт закончился убийством19:38
- Как научиться засыпать за одну минуту19:25
- Когда больным в стационарах Украины не будут давать список лекарств18:20
- Лечение простуды в разных странах: народные рецепты17:10
- Нехватка каких продуктов провоцирует головную боль16:20
- Как избежать неудач? Приметы-предостережения на каждый день13:19
- Смартфоны тормозят развитие речи у детей - ученые10:42
- Косметологи поделились полезными советами по уходу за губами зимой09:25
- Як попередити зимові травми?08:17
- Кошки или собаки: ученые выяснили кто умнее07:46
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Горловку заполонили "странные военные"
- Операция "Верхнеторецкое": что случилось на самом деле
- Британцы в шоке от того, что увидели на Донбассе
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
- Соцсети: у Донецка – бои, был слышен сильный взрыв
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
- Зарисовка из Донецка: как по больнице "ополченца" гоняли
- Розенко сделал громкое заявление о пенсиях для переселенцев и жителей ОРДЛО
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России
- Штурм линии разграничения: озвучены новые сведения