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Конфуз BBC: видеоанонс одной из рубрик компании вышел с изображением Крыма в составе РФ
01.12.2017 16:15
Компания ВВС в рубрике BBC-спорт опубликовала видеоанонс городов чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором аннексирован Крым был изображен как часть России, вскоре видео было удалено, передает УНН со ссылкой на Twitter представителя Службы внешних действий ЕС Адама Казновски, который комментировал событие.
"Крым был незаконно аннексирован, является частью Украины согласно международному праву и должен быть обозначен соответствующим образом", - написал он в ответ BBC-Sport.
В свою очередь отреагировала и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
"Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC исправит. Крым - это Украина", - написала Гоф.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ВВС
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