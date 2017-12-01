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На кордоні з РФ буде біометричний контроль: подробиці нових правил
Україні необхідно посилити контроль на кордоні з Росією. Для цього маємо здійснити три кроки, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає “Знай”. Він зазначив, що вже існує план введення візового режиму з Росією. Але, за його словами, звичайні візи, які ставлять в паспорт, не будуть ефективними.
“Нам потрібен, по-перше, біометричний контроль на кордоні, по-друге, контроль за всіма, хто в’їжджає з Росії, як це є в інших країнах, наприклад, в Ізраїлі. Далі, якщо цього буде недостатньо, ввести не просто візу, а біометричну візу. тоді вже чітко буде відомо – хто, де і коли. І тоді будемо контролювати всіх тих, хто заїжджає до нас “, – пояснив міністр.
Клімкін додав, що розрив дипломатичних відносин з Росією зменшить захист українців, які зараз живуть і працюють в сусідній країні. Українські дипломати, за словами міністра, спілкуються з російською стороною тільки щодо звільнення політичних в’язнів і під час зустрічей в “нормандському форматі”.
“Більше ніяких тем, навіть на міжнародних майданчиках у нас немає. Ну, які у нас теми можуть бути з агресором? Послів у нас немає. Які дипломатичні відносини? Це просто якась рамка для того, щоб турбуватися про наших громадян”, – заявив Клімкін
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, биометрия, контроль
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