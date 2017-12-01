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Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
01.12.2017 07:15
С 1 января 2018 года, согласно закону «об отходах», украинцы должны сортировать мусор — «хоронить» государство будет только остаток.
По словам экспертов, на данный момент мусор сортируют не больше 5% украинцев, потому что не понимают, как это делать и зачем это нужно.
Раздельный сбор отходов внедряется в более чем 750 населенных пунктах.
Одесские активисты заявляют, что город к этому совсем не готов.
В пресс-службе городского совета отмечают, что у них есть еще целый месяц. А как именно будет выполняться норма – решает руководство на местах.
Государство предлагает европейский принцип «загрязнитель платит».
За несортированный мусор штрафовать будут и чиновников, и простых украинцев, которые не будут соблюдать закон.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, штраф
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