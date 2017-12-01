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Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день

01.12.2017 20:15
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Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день

Православным христианам запрещено иметь церковный брак с членами еретических и раскольнических группировок и враждебных церквей.

Этот запрет утвержден в документе “О канонических аспектах церковного брака”, который приняли на Архиерейском соборе РПЦ.

Это первый в современной церковной практике документ, который дает перечень указаний относительно заключения и прекращения брака.

В нем также говорится, что брак пары, которая обвенчалась, можно разорвать в случае прелюбодеяния одного из супругов.

“Признание церковного брака потерявшим каноническую силу также возможно при наличии обстоятельств, влияющих на брачный союз столь же разрушительным образом, как и прелюбодеяние, или которые могут быть уподоблены смерти одного из супругов”, – говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что в РПЦ занимались тем, что браков сейчас заключается гораздо больше, чем освящается в церкви, поэтому решили четко прописать допустимые условия бракосочетаний.

 

Источник: https://ukrainianwall.com 



Теги: Донбасс, церковь, венчание, православие
 
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