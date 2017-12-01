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Олег Винник спас роженицу на съемках сериала "Женский доктор"
Олег Винник должен был вести новогоднее шоу, однако, заблудившись в коридорах телеканала "Украина", попадает на съемки разных проектов
Популярный певец Олег Винник "спас" беременную женщину во время съемок грандиозного новогоднего шоу "Большое новогоднее приключение", которое вечером 31 декабря покажет главный телеканал страны – канал "Украина". По сюжету, Олег Винник должен был вести новогоднее шоу, однако, заблудившись в коридорах телеканала "Украина", попадает на съемки разных проектов, что привело ко многим курьезным ситуациям.
Так, в поисках новогодней сцены певец случайно оказывается в съемочном павильоне сериала "Женский доктор", где ему буквально самому пришлось "принимать роды" у женщины.
Комментируя эту сцену, Олег Винник отметил: "Знаете, я согласился бы поприсутствовать на родах в реальной жизни, сто процентов. Это незабываемые моменты: момент появления новой жизни, момент счастья. Однако не все мужчины готовы к такому опыту, среди моих коллег, друзей есть такие, которые не пойдут на это". Во время съемки этой сцены, на которую потратили 12 дублей, певцу нужно было на руках внести беременную женщину в акушерское отделение.
Напомним, недавно канал "Украина" закончил работу над съемками масштабного фильма-концерта под названием "Большое новогоднее приключение".
Работа над проектом продолжалась в октябре и ноябре. Основную сюжетную линию снимали в течение четырех дней в большом павильоне, уникальную сцену в котором телеканал построил специально для съемок новогоднего проекта.
В новогоднем шоу канала "Украина" примут участие самые известные украинские артисты: Ирина Билык, Наталья Могилевская, Monatik, Тина Кароль, Оля Полякова, София Ротару, Александр Пономарев, НеАнгелы, Макс Барских, Виктор Павлик, Даша Астафьева и другие. Вместе с ведущими и актерами проектов телеканала они споют хиты украинской эстрады.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, певец, роды, сериал
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