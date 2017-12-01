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Переговоры с Путиным провалятся, Украине дадут серьезное оружие
Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, в частности, насчет миротворцев ООН, могут провалиться в течение 6-8 месяцев.
Наиболее вероятный результат этого – новые санкции против России и предоставление Украине серьезного летального оружия.
О том, зачем президент РФ Владимир Путин разговаривает с главарями так называемых ДНР-ЛНР, почему глава Кремля ездит в оккупированный Крым и что можно сказать по поводу переговоров спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником российского лидера Владиславом Сурковым, “Апострофу” рассказал политический аналитик Андрей Бузаров.
О переговорах Суркова и Волкера
На сегодняшний день невозможно со 100-процентной уверенностью сказать, что переговоры в формате “Сурков – Волкер” будут позитивными. Скорее всего, они будут продолжаться.
Будет и далее происходить диалог Волкера и Суркова, но без конкретных результатов, поскольку на сегодняшний день позиция РФ принципиальная и очевидная для всех.
Она заключается в том, что Россия не пойдет на уступки в части места и некоторых юридических, а также технических моментов возможного размещения миротворцев на Донбассе. Речь идет именно о месте дислокации, которое является камнем преткновения между США, Россией и Украиной (РФ хочет видеть миротворцев на линии разграничения сторон, а не на всем оккупированном Донбассе, в том числе на своей границе, – СМИ).
Для Путина принципиально недопущение размещения миротворцев возле украинско-российской границы, неконтролируемой Украиной на сегодняшний день.
Поэтому вполне очевидно, что консенсус невозможен. И последние заявления Суркова, которые говорят о том, что якобы по трем пунктам из 29-ти есть согласие, свидетельствуют о том, что это не основные пункты, а, скорее всего, второстепенные. А основные пункты, которые касаются миротворческого контингента, остаются спорными. И по ним дискуссия будет продолжаться, но вряд ли она увенчается успехом.
О белорусских миротворцах на Донбассе
Инициатива белорусской стороны (по отправке миротворцев на Донбасс, – СМИ) пока не была озвучена полноценно в качестве какой-то отдельной концепции. Пока мы не слышали каких-либо четких заявлений со стороны Александра Лукашенко.
Речь, скорее всего, может идти о поверхностном изучении этого вопроса. Но, в любом случае, инициатива Беларуси должна рассматриваться как один из вариантов возможного урегулирования конфликта на Донбассе, если даже будет оформлена в качестве конкретной концепции.
Поскольку сейчас принципиальным моментом является использование миротворческого контингента ООН. Для этого нужна санкция пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, а именно США, России, Китая, Великобритании и Франции.
И главным здесь является консенсус между США и РФ, но он сейчас маловероятен.
Скорее всего, все закончится очень плачевно с точки зрения достижения согласия. А именно – переговоры между Сурковым и Волкером не принесут необходимых результатов.
Источник: https://ukrainianwall.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, переговоры
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