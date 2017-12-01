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«Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук
На своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Украины и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что так званых «чиновников» самопровозглашенной «ЛНР» удовлетворило отстранение от ранее занимаемой должности Игоря Плотницкого и назначение вместо него Леонида Пасечника, передает replyua.net.
Вместе с тем, эксперт добавил, что «МГБ ЛНР» передало Пасечнику докладную записку, в которой речь идет о настроениях в рядах «представителей органов власти ЛНР» после того, как отстранили Плотницкого.
В том числе, в соответствии с содержанием документа, подавляющее большинство чиновников» довольны фактом устранения Плотницкого и назначением Пасечника. При этом отмечаются «положительные сдвиги в кадровой политике нового руководителя». Особенно положительно была воспринята новость об отстранении от занимаемой должности «председателя администрации главы ЛНР» Ирины Тейцман, которая курировала основные коррупционные схемы Плотницкого и лиц, к ней приближенных.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что сотрудники российской ФСБ начали зачищать в Луганске неугодных террористов.
Теги: Донбасс, переворот, ЛНР, Тымчук
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