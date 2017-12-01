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Почему не совпадают показания счетчика контролера РЭС и потребителя
Как часто мы слышим жалобы наших читателей на то, что у них возникают проблемы при оплате электроэнергии. А, точнее, не совпадают данные, которые вносят в базу контролеры и записывают сами потребители.
По нашей просьбе разъяснение дает начальник центра предоставления услуг Константиновского РЭС Ольга Дончук.
Согласно Правилам пользования электроэнергией, для расчета объема потребленных услуг используется ровно месяц, то есть, с 1 числа текущего месяца по 1 число следующего.
Так, например, человек 1 ноября передал показания счетчика 1010 кВт. Контролер 20 ноября записал показания 1090 кВт. Он делает расчет так: за 20 дней было использовано 80 кВт, значит, за один день – 4 кВт.
Но так как расчетным периодом считается месяц с 1 по 1, то к этим показаниям прибавляется 44 кВт (4 кВт х 11 дней, с 21 числа месяца по 1 число следующего месяца).
И если абонент передал свои показания 29, 30 или 1 и 2 числа, то показания запишут по его данным. А если показания в это время не переданы, то и будут считать так, как записал контролер. Поэтому показания могут не совпадать.
Передать показания можно по телефону общего для городов всей Донецкой области Контакт-центра круглосуточно по телефону: 0-800-500-473. В каждом городе есть для этого стационарный телефон (в Константиновке, например, 4-05-82).
Можно это сделать еще проще – через СМС-сообщение, заключив договор с центром предоставления услуг по месту жительства, где подробно расскажут, как это сделать.
Но при этом Ольга Анатольевна напоминает о тонкостях такой передачи. Во-первых, с одного телефона можно передать только показания одного, своего прибора учета. А во-вторых, СМС-сообщение лучше передавать не в конце месяца, а в самом его начале, 1 или 2 числа.
Ну, и, наконец, и передать показания счетчика, и заплатить с карточки любого банка без комиссии можно через личный кабинет. Но тем, кто затрудняется воспользоваться таким видом интернет-услуг, мы подробно расскажем, как это сделать, в следующих публикациях на нашем сайте.
Теги: Донбасс, показания, счетчик, электроэнергия
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