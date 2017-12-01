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Повышение прожиточного минимума с 1 декабря: как и для кого увеличатся соцвыплаты
С 1 декабря 2017 года прожиточный минимум повышается, а, значит, вырастут все связанные с ним социальные выплаты. Теперь средний прожиточный минимум – 1700 грн.
Бюджетом 2017 года было предусмотрено поэтапное повышение прожиточного минимума, в мае и декабре. 1 декабря произойдет очередное увеличение. Теперь для основных групп населения прожиточный минимум составит:
для детей до 6 лет – 1492 грн (было 1426),
для детей от 6 до 18 лет – 1860 грн (было 1777),
для трудоспособных лиц – 1762 грн (было 1684),
для утративших трудоспособность – 1373 грн (было 1312).
Размер среднего прожиточного минимума таким образом с 1 декабря равняется 1700 грн.
В декабре все, кто получают социальные пособия, заметят увеличение размера выплат, в частности, повысится размер помощи малообеспеченным семьям, одиноким матерям, опекунам, и т.д.
Перечислим все основные социальные выплаты, привязанные к уровню прожиточного минимума, которые увеличатся с 1 декабря.
Помощь по беременности и родам – не может быть меньше, чем 440,5 грн (была 421 грн), что составляет 25% от размера прожиточного минимума; в принципе же размер помощи по беременности и родам равняется 100% среднемесячного дохода женщины.
Помощь одиноким матерям – предоставляется в размере разницы между прожиточным минимумом для ребенка и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на 1 человека за 6 месяцев. Максимальный размер помощи, на который может рассчитывать одинокая мать, — 1492 грн на ребенка до 6 лет и 1860 грн на ребенка от 6 до 18 лет. Если ребенок старше 18 лет, но еще учится на дневной форме обучения, то мать может получать максимальное пособие в размере 1762 грн.
Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, — зависит от среднемесячного размера алиментов, пособий и пенсий, назначенных ребенку, за 6 месяцев. Для детей до 6 лет помощь рассчитывается как разница между 2984 грн и средним доходом. От 6 до 18 лет – разница между 3720 грн и среднемесячным размером всех алиментов и пенсий за 6 месяцев. В случае, если ребенок, над которым установлена опека или попечительство, никаких выплат в течение 6 месяцев не получал (алиментов, стипендии, пенсии, государственной помощи), то размер пособия устанавливается в размере двух прожиточных минимумов. Для ребенка до 6 лет – это 2984 грн, для ребенка от 6 до 18 лет – 3720 грн.
Прожиточный минимум увеличится с 1 декабря до 1700 грн.
Помощь малообеспеченным семьям – не может быть больше, чем 75% прожиточного минимума для семьи. Рассчитывается как разница между уровнем обеспечения прожиточного уровня для семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. С 1 декабря установлены такие уровни обеспечения прожиточного уровня:
для детей до 6 лет – 1268 грн,
для детей от 6 до 18 лет – 1581 грн,
для детей от 18 до 23 лет, учащихся на стационаре, — 1497, 7 грн,
для трудоспособных лиц – 370,02 грн,
для утративших трудоспособность и инвалидов – 1373 грн.
На каждого следующего ребенка в семье размер помощи увеличивается.
Помощь на детей умершего кормильца – выплачивается в случае, если не назначена пенсия по потере кормильца. С 1 декабря ее размер на 1 ребенка – 1452 грн, на 2 детей – 1742,4 грн, на 3 и больше детей – 2178 грн.
Социальное пособие лицам старше 63 лет, которые не имеют права на пенсию из-за недостаточного стажа, — 1373 грн (было 949 грн).
Напомним, что размер некоторых социальных выплат остался на прежнем уровне. Так, помощь при рождении ребенка составляет по-прежнему 41280 грн и выплачивается в течение 3-х лет.
Минимальная заработная плата осталась на уровне 3200 грн, хотя в 2018 году она может увеличиться до 3723 грн. Минимальная пенсия также не увеличилась, ее размер 1452 грн.
По расчетам специалистов, на основе набора товаров и услуг, которые потребляет среднестатистический украинец в месяц, реальный средний прожиточный уровень составляет почти 3,5 тысячи гривен, что гораздо больше официального минимума.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, прожиточный минимум, соцвыплаты
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