Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известна угроза, которую несет «Северный поток-2»

01.12.2017 10:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известна угроза, которую несет «Северный поток-2»

Реализация проекта “Северный поток-2” повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и позволит РФ прекратить транзит газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науерт, передает РИА “Новости”.

“Строительство Северного потока-2 позволит сконцентрировать около 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа”, — сказала Х.Науерт.

Кроме того, по ее словам, реализация “Северного потока-2” и “Турецкого потока” позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.

Как сообщалось ранее, Дания приняла закон, который позволит заблокировать строительство “Северного потока-2” .

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, газ, угроза, Северный поток
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх