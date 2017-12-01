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У Миграционной службы есть приятный сюрприз для украинцев
С первого января 2018 года «Полиграфический комбинат «Украина», который изготавливает биометрический заграничный паспорт, запускает новую линию для печати. Об этом заявил руководитель Государственной Миграционной службы Максим Соколюк.
В настоящее время полиграфический комбинат не справляется с поступающими заявками на изготовление паспортов. За сутки здесь могут изготовить только 10 тысяч бланков, а это вдвое меньше, чем необходимо. Людям, заказавшим биопаспорт, приходится тратить время на его ожидание. У многих срываются поезди за границу. В общем, Миграционная служба уже сделала выводы из создавшейся ситуации.
Теперь, после того как новая линия заработает, украинцам не придется ожидать загранпаспорт более, чем это положено. Сейчас биометрические паспорта для выезда за границу получили более 5 миллионов соотечественников.
Теги: Украина, Донбасс, биометрический паспорт
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