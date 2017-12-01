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ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
Как стало известно, в Раде на днях появился законопроект, который может вернуть обязательные техосмотры
Таким образом, власти Украины намерены привести нормы отечественного законодательства к стандартам Евросоюза.
В частности, в документе предусмотрена масса нововведений, которые коснутся каждого водителя. Одно из них гласит, что останавливать автомобиль для проверки документов сможет не только полиция, но и «Уполномоченные должностные лица центрального органа исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики по вопросам безопасности на транспорте».
Примечательно, что они смогут проверять не только наличине свидетельства о пройденном техосмотре но и получат право проводить «придорожный осмотр авто». Также согласно законопроекту, самому осмотру подлежат транспортные средства «независимо от страны регистрации».
Соответственно, под это правило будут подпадать и авто на «еврономерах».
Получить талон техосмотра можно будет у частных компаний, которые прошли все регламентированные проверки, имеют соответствующее оборудование и персонал.
Проводить техосмотр легковых авто, которые не заняты в коммерческой деятельности будет необходимо раз в два года. Новые авто необходимо отправлять на техосмотр только через четыре года после первой регистрации.
Вводится техосмотр будет поэтапно. С 1 июля 2018 года международных пассажирских перевозчиков обяжут оборудовать тахографами и ограничителями скорости свои транспортные средства. С 1 января 2019 те же обязательства коснуться пассажирских перевозок внутри страны.
Для легковых автомобилей, в случае принятия законопроекта, техосмотр станет снова обязателен с 01 января 2021 года.
Как уже сообщала Politeka, с 1 января в Украине начнет действовать ограничение скорости на дорогах в населенных пунктах до 50 км/час.
Кроме того, эксперты прогнозируют, что новые правила могут привести к негативным последствиям.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, закон, авто, техосмотр, Верховная Рада
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