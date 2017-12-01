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Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»

01.12.2017 07:45
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Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»

30 ноября стало известно, что главный комик «Квартала 95» Владимир Зеленский прокомментировал набравшую немалый резонанс ситуацию, которая в последнее время сложилась вокруг популярного и даже любимого сериала для миллионов украинских зрителей «Сваты», заявив, что он не намерен больше продолжать работу над сериалом, о чем информирует replyua.net со ссылкой на znaj.ua.

В сообщении издания отмечается, что Зеленский в своем кратком комментарии заявил: «Дальше мы отказываемся работать с проектом «Сваты». Я записал свой видеокомментарий, который будет опубликован на «Фейсбуке». Там сказано все полностью. Добавить мне больше нечего».

Как удалось выяснить, на своем Facebook один из руководителей сериала «Сваты» Владимир Зеленский обнародовал, так сказать, неофициальный ответ – видео, в котором также намекнул на закрытие проекта «Сваты». Примечательно, что граждане Украины насколько были заинтригованы видеозаявлением шоумена, что меньше чем через час ролик в «Фейсбуке» набрал более тридцати тысяч просмотров. Ранее сообщалось, что создатели «Сватов», участники «Квартала 95», заявляли, что намерены «отстаивать свои права в международных судах». 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Сваты, запрет
 
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