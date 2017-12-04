Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных

04.12.2017 20:24

Вражеские силы активно продолжают вести усиленную разведку в направлении Светлодарска.

Как сообщили в пресс-центре Антитеррористической операции, в частности, противник привлекает к выполнению задач диверсионно-разведывательные группы. Издание replyua.net информирует, что целью таких ДРГ может быть осуществление провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, а также в местах, где сходятся гражданское население, чтобы в дальнейшем обвинить и дискредитировать подразделения ВСУ.



В частности, в сообщении пресс-центра штаба АТО говорится: «Одно из подразделений ВСУ, выполняющее боевые задачи в районе Светлодарской дуги, сегодня отразило нападение одной из диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск Российской Федерации из состава седьмой отдельной мотострелковой бригады второго Армейского корпуса восьмой Армии Южного военного округа России. В результате вооруженного столкновения вражеские силы бросили на месте двух «трехсотых» и одного «двухсотого» и поспешно покинули место боя».

Источник: http://replyua.net