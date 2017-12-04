Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных

04.12.2017 20:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бои на Светлодарской Дуге: ДРГ боевиков убегала с места схватки, оставив на поле боя раненных

Вражеские силы активно продолжают вести усиленную разведку в направлении Светлодарска.

Как сообщили в пресс-центре Антитеррористической операции, в частности, противник привлекает к выполнению задач диверсионно-разведывательные группы. Издание replyua.net информирует, что целью таких ДРГ может быть осуществление провокаций, совершение диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, а также в местах, где сходятся гражданское население, чтобы в дальнейшем обвинить и дискредитировать подразделения ВСУ

В частности, в сообщении пресс-центра штаба АТО говорится: «Одно из подразделений ВСУ, выполняющее боевые задачи в районе Светлодарской дуги, сегодня отразило нападение одной из диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск Российской Федерации из состава седьмой отдельной мотострелковой бригады второго Армейского корпуса восьмой Армии Южного военного округа России. В результате вооруженного столкновения вражеские силы бросили на месте двух «трехсотых» и одного «двухсотого» и поспешно покинули место боя». 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: Донбасс, война, бой, АТО, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх