Год Собаки и Украина: астролог пообещал особую ситуацию

04.12.2017 20:11

Год Желтой Собаки приведет к "выравниванию ситуации" в Украине.

Об этом "Обозревателю" рассказал астролог Влад Росс.

"Желтая Земляная Собака – это полное олицетворение Украины", - сообщил он.

Астролог пояснил, что это так, как минимум, по двум причинам. Во-первых, "Украина - земная страна, потому что находится под знаком Тельца", которым управляет стихия земли. Во-вторых, на флаге Украины присутствует желтый цвет.

"Для Украины в целом этот год станет стабильным и позитивным, годом выравнивания ситуации, сглаживания всех острых углов и противоречий", - пообещал Влад Росс.

В этом контексте он заметил, что Петух способствует "нагнетанию обстановки", в то время как Собака, наоборот, способствует объединению усилий.

Астролог подчеркнул, что в 2018 году больший успех будут иметь команды единомышленников, а не эгоисты-одиночки. "Все будут решать коллективы. Поэтому не исключено, что Верховная Рада станет более влиятельным институтом власти, чем президент", - предположил он.

Кроме того, во всем мире и в Украине "намечается очень хорошая позитивная тенденция – совершенно новые люди, в возрасте до 40 лет, будут приходить в политику. Именно они будут определять будущее нашей страны и мира в целом", - спрогнозировал Влад Росс.

Источник: https://from-ua.com