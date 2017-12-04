Макмастер: Пришло время для жесткого разговора с Россией

04.12.2017 11:55

США решительно осуждают политику России в отношении сирийского правительства, приведшего к кризису во всем мире.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер отметил, что поддержка Россией правительства президента Сирии Башара Асада затянула гражданскую войну и создала кризис, который перекинулся на Ирак, а также соседние страны и Европу.

Макмастер добавил: «Нужно поднимать вопрос поддержки Россией чудовищного режима, который является частью этого конфликта. Поэтому, я думаю, пришло время для жесткого разговора с Россией».

Источник: https://donpress.com