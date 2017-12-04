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НАБУ и ГПУ будут "мирить" в США: Чалый рассказал, кто приедет
Представители правоохранительных ведомств пересекутся в Вашингтоне, отметил посол
Конфликт между НАБУ и ГПУ из-за инцидента со взяткой и раскрытием тайных агентов попытаются уладить на американской земле.
Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" посол Украины в США Валерий Чалый.
По его словам, представители правоохранительных ведомств Украины соберутся в посольстве Украины в США.
"Уже здесь директор НАБУ Артем Сытник, руководитель антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий приедет, приедут руководители правоохранительных структур, Генеральной прокуратуры. Думаю, мы здесь в посольстве их объединим", – заявил Чалый.
Дипломат уточнил, что от Генпрокуратуры будет не глава ведомства, а его заместитель Евгений Енин.
Напомним, на днях стало известно о задержании агента НАБУ сотрудниками СБУ по санкции ГПУ на даче взятки чиновнице Государственной миграционной службы, предлагая ей совершить неправомерные действия. В НАБУ обвинили ГПУ и СБУ в том, что они сорвали спецоперацию антикоррупционеров, которая была спланирована для раскрытия участников организованной преступной группировки в ГМС.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко, говоря о "разборках" силовиков, заявил, что это напоминает больше латиноамериканский карнавал. Он отметил, что конкуренция между правоохранительными органами должна быть в меру и не выходить за рамки.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, Украина, США, Донбасс, НАБУ
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